Josh Hartnett se je skrivaj razveselil četrtega otroka

"Imam štiri otroke in živim na podeželju. Nimam časa za te stvari, saj sem v službi ali pa skrbim za otroke, ampak hvala. To je res prijazno," je povedal zvezdnik, ki je leta 2021 za Mr Porter dejal, da sta se z ženo tri leta prej razveselila tretjega skupnega otroka. Par ima še dva otroka, njihova imena in podrobnosti rojstev pa javnosti niso znana.

Ko so igralca povprašali, ali ima kakšne zanimive projekte, na katere je zelo ponosen, je Hartnett takrat dejal, da je najbolj vesel svoje petčlanske družine."So, ampak najbolj ponosen sem na to, da sem oče treh otrok in imam dober odnos s svojo partnerko, odlično družinsko življenje, ob tem pa sem še vedno sposoben dobrega dela, kljub temu, da se staram, pa so liki vedno bolj zanimivi," je povedal.