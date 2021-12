Josh Hartnett v redkem intervjuju o slovesu od Hollywooda: Bil sem osamljen

Igralec, ki je v filmskih uspešnicah navduševal pred več kot dvema desetletjema, je spregovoril v avstralskem jutranjem šovu. Čeprav se v javnosti redko pojavlja, je bil tokrat iskren glede razlogov, zaradi katerih je zapustil Hollywood in filmski svet.

Josh Hartnett je v jutranji oddaji avstralske televizije zatrdil, da je bilo slovo od Hollywooda najboljša stvar, ki jo je storil za svoje mentalno zdravje. 43-letni igralec, ki je pred več kot dvema desetletjema stopil v srce številnih oboževalk, je bil iskren v enem od redkih intervjujev. Nekdanji zvezdnik se je namreč umaknil z oči javnosti in se posvetil družini.

icon-expand Josh Hartnett FOTO: Profimedia

''Na srečo se je umik zgodil dovolj zgodaj,'' je dejal in pojasnil, da ga je gnala želja po stabilnem domu: ''Želel sem imeti umirjeno in lepo družinsko življenje, obenem pa snemati filme, na kar še zdaj gledam kot na velik privilegij.'' Hartnett je svetovno slavo dosegel s filmi, kot so Pearl Harbor in 40 dni in 40 noči. V zadnjih letih je posnel samo kakšen nizkoproračunski film in sodeloval pri televizijskih projektih. Pojavil se je tudi v serijah Penny Dreadful in Paradise Lost.

icon-expand Hartnett z ženo Tamsin FOTO: Profimedia

Kljub vsemu je priznal, da obžaluje, da ni sprejel večjih projektov, ki so mu bili ponujeni. Najbolj znan od teh je film Gora Brokeback, v katerem sta zaigrala Jake Gyllenhaal in Heath Ledger. Leta 2014 je pojasnil, da je njegova odločitev, da pri visoko proračunskih filmih več ne sodeluje to, da nikomur več ni zaupal.