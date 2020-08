Joshua Jackson in žena: odločitev o porodu doma posledica rasizma in epidemije

O odločitvi je v zapisu za britansko izdajo revije Vogue Jodie Turner-Smith razložila:"Najina odločitev je plod skrbi zaradi črnih številk, ki prikazujejo stopnjo smrtnosti temnopoltih mamic ob porodih v Ameriki."Pri tem je navedla podatke 'Centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni' in povzela, da so te številke za temnopolte prebivalke Združenih držav Amerike kar trikrat večje, kot tiste, ki prikazujejo smrtnost ob porodu za belopolte porodnice. Izpostavila pa je tudi vzrok, ki po njenih besedah tiči v sistematičnem rasizmu v ZDA.

Poročilo Centra je vsebovalo še podatke analiz smrti, povezanih s porodom, med letoma 2007 in 2016, temnopolte prebivalke nad 30. letom so se izkazale za izjemno ogroženo skupino, številke smrti so bile do petkrat višje kot pri belopoltih prebivalkah enake starosti. Turnerjeva, ki je v času poroda štela 33 let, je zato čutila, da spada v rizično skupino.