Josip Kotlar iz Ugodno oddam sina: Še vedno sem samski

Po končani drugi sezoni hrvaškega šova Ugodno oddam sina smo za kratek pogovor prosili Josipa Kotlarja, enega od štirih junakov priljubljenega šova. Josip je pri oltarju za še eno priložnost, takšno resnično, brez kamer, prosil mlado Natali in ta je privolila. " Poskusila bova in bova videla, kaj se bo zgodilo," sta povedala in z roko v roki odkorakala proti sončnemu zahodu. A očitno jima ni bilo usojena, kot je Josip povedal za 24ur.com . "Z Natali sva se v finalu odločila, da začneva vse od začetka in to sva nekaj časa tudi delala. No, na koncu se je izkazalo, da nisva eden za drugega in se je ona odločila, da svojega časa ne želi preživljati z menoj. Na žalost je to trajalo le nekaj mesecev," je povedal 28-letni Dalmatinec.

Josip je bil eden tistih kandidatov, ki je skozi šov moral pretrpeti kar nekaj dramatičnih izpadov svojih tekmovalk. Med drugim tudi spore med Patricijo in Natali, spore med Patricijo in Anjo in kar nekaj laganja ter izmišljevanja zgod. "Patricija me je označila za lažnivca, saj so jo dekleta prepričala v to. Sam sicer ne poznam celotne zgodbe, a vem, da se je na neki točki vse zapletlo. Dekleta so jo prepričale, da okoli govorim, da sva skupaj spala, pa to sploh ni res. Na žalost so bile Patricijine besede takrat polne besa in mislil sem, da je ne bom mogel prepričati v nasprotno. Ni mi bilo vseeno zanjo in po končanem šovu sva na novo zgradila odnos. Ah, ženske ..."

Kot je povedal na velikem finalu, je Josip nekatere poljube v šovu označil zgolj za igro. Kaj je mislil s tem? "Z Iris sva poljub zaigrala in to je bila moja ideja. Želel sem, da bi to ostala dekleta spodbudilo, da se sprostijo. Zato sva se z Iris dogovorila, da se malo pozabavava in res se mi je zdelo, da bi jih poljub z Iris lahko motiviral ter spodbudil k pogumnejšim odločitvam. Na trenutke mi je bilo na zmenkih že malo dolgočasno, samo filozofirali smo, nič se nismo zabavali, nihče ni bil sproščen."

Trenutno samski Josip pravi, da se po končanem šovu še vedno redno sliši s Patricijo in Iris ter da je zelo vesel, da je v njima našel prijateljici: "Po vseh naših izkušnjah v šovu sem vesel, da sem z njima še vedno v dobrih odnosih." Po končanem šovu je občutil nekakšno praznino, pravi temnolasi tekmovalec in dodaja, da se je kaotično življenje med snemanjem kar na enkrat ustavilo in spremenilo v mirno življenje brez nepotrebnega stresa.

In kakšno je Josipovo trenutno ljubezensko stanje? "Še vedno sem samski. V šovu in po njem nisem bil pripravljen na nič resnega in to velja še danes. Želim si uresničevati svoje sanje in na tem delam." A vseeno, kakšna pa je ženska, ki bi ga potencialno lahko 'zmedla'? "V ženski iščem čustva, želim, da njen ogenj dopolnjuje mojega. Rad imam lepe, visoke in neodvisne ženske."

Za konec je Josip še dodal, da je navdušen nad slovenskim občinstvom, saj ga je na družbenih omrežjih začelo slediti kar nekaj Slovencev, mu pisalo in ga označilo v svoje objave: "Vsem Slovencem se želim zahvaliti in vesel sem, da ste me tako lepo sprejeli. Sprejeli ste me srčno in moram reči, da od vas dobivam samo pozitivne komentarje. Rad vas imam in upam, da še kdaj dobim priložnost nastopiti na slovenski televiziji. Res ste legendarna ekipa."