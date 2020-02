Josipo Lisac ovadil zaradi izvedbe himne: 'To je bilo norčevanje na najhujši način'

Ena najbolj znanih hrvaških pevk Jospica Lisac , ki že dolga leta navdušuje s svojim stilom in načinom petja ter s svojimi hiti, je tokrat mnoge pustila brez besed. Na inavguraciji novega predsednika Zorana Milanovića , ki je nasledil dosedajšnjo predsednico Kolindo Grabar Kitarović , je zapela hrvaško himno Lijepa naša domovino. S svojo interpretacijo himne je marsikoga šokirala, zato je v teh dneh postala tarča negativnih komentarjev. A to ni vse, Josipo je doletela tudi prva kazenska ovadba, ki jo je podal Boško Županović , lastnik portala liburnija.com. Ta je v ovadbi zapisal, da je himno zapela na omalovažujoč način.

Županović je zapisal, da je Josipa Lisac namerno uporabila način petja in tonalitete, s katerimi se himni posmehuje. Dopisal je, da je izbrala interpretacijo, ki družbeno ni sprejemljiva. "Kot oseba, ki ji je hrvaški jezik materni, bi se morala zavedati, da se je s takšno intonacijo odločila za javno posmehovanje imitacije neke izjave, govora ali glasbenega izražanja. Kakršnokoli glasbeno penetriranje v kompozicijsko, besedilno in glasbeno strukturo himne je nesprejemljivo," je nastop razburjeno komentiral Boško in nadaljeval: "Takšne modifikacije in personalizacije so lahko sprejemljive v drugačnih okoliščinah s soglasjem avtorja, pri himni pač ne. Zaradi vsega tega menim, da obstaja sum storitve kaznivega dela."