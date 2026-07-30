Joško Gvardiol ob podaljšanju pogodbe končno pokazal svoje dekle

Joško Gvardiol je z oboževalci delil novico, ki ne odmeva le na športnem področju, temveč tudi v svetu slavnih. Ob podpisu nove dolgoročne pogodbe z aktualnim angleškim prvakom Manchester Cityjem, ki ga na klub veže do poletja 2031, je nogometaš javnosti prvič pokazal svojo partnerico Lu Mastrović.
Hrvat velja za zelo skrivnostnega glede svojega zasebnega življenja, zato so številni oboževalci prepričani, da njegova poteza nakazuje na to, da je zveza med njima izjemno resna. Prisotnost njegove drage ob tako pomembnem trenutku v njegovi karieri je za mnoge jasen znak, da je njuna ljubezen iskrena in stabilna.
Par so v javnosti prvič opazili decembra v Zagrebu. Lu, ki prihaja iz športnih vrst kot nekdanja borka v taekwondoju, zdaj pa učiteljica smučanja, je Joška kmalu začela spremljati na vseh večjih prizoriščih. Od obiskov družabnih dogodkov, manjkala pa ni niti na nedavnem svetovnem prvenstvu v ZDA. Gvardiol je sicer v enem od intervjujev poudaril, da mu družina pomeni vse. "Ne more me ljubiti kateri koli tip ženske; lahko je le ena tista, ki me ljubi in katero ljubim jaz," je izjavil odločno in dodal, da prava ljubezen temelji predvsem na medsebojnem spoštovanju in globokem razumevanju.
Ni pa 24-letnik edini zaljubljeni nogometaš v hrvaški izbrani vrsti, ki veliko pozornost namenja družini. Povezanost vatrenih z njihovimi družinami je postala praktično že del identitete reprezentance. Poleg novopečenega para Joška in Lu izstopajo še žena Luke Modrića, Vanja Modrić, ki svojega moža spremlja že od leta 2010 v Madridu, ter Mateo in Izabel Kovačić. Kovačićeva sta v zvezi od srednješolskih let, njuna poroka v isti cerkvi, kjer sta se spoznala, pa velja za eno najlepših zgodb. Tukaj so še Marcelo in Silvija Brozović, ki sta skupaj preživela prestop od Italije do Savdske Arabije.
Manchester City je eden najuspešnejših in najbogatejših nogometnih klubov na svetu, s sedežem v Manchestru v Angliji. Ustanovljen je bil leta 1880, v zadnjih dveh desetletjih pa je postal prava svetovna nogometna sila, zlasti po prevzemu s strani investicijske skupine City Football Group. Klub je znan po svoji napadalni igri pod vodstvom trenerja Pepa Guardiole in po tem, da redno osvaja naslove angleškega prvaka v Premier ligi ter tekmuje na najvišji ravni v evropski Ligi prvakov.
Izraz 'vatreni' (v slovenščini 'ognjeni') je uradni vzdevek hrvaške nogometne reprezentance. Ta naziv se je uveljavil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, zlasti po izjemnem uspehu reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 1998 v Franciji, kjer so osvojili tretje mesto. Vzdevek simbolizira strast, borbenost, nepopustljivost in čustven naboj, s katerim hrvaški nogometaši nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, kar je postalo ključni del njihove nacionalne športne identitete.
Taekwondo je korejska borilna veščina, ki se osredotoča predvsem na tehnike udarcev z nogami, čeprav vključuje tudi udarce z rokami in bloke. Beseda 'taekwondo' dobesedno pomeni 'pot noge in pesti'. Poleg fizičnega treninga ta šport poudarja tudi mentalno disciplino, spoštovanje in samokontrolo. Kot olimpijski šport je taekwondo postal izjemno priljubljen po vsem svetu, saj zahteva visoko stopnjo fleksibilnosti, hitrosti in natančnosti pri izvajanju tehnik.
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