Joss Stone sporočila, da bo postala mama

"Sem v 17. tednu nosečnosti in končno so se nehale slabosti. Počutim se v redu. Ali ni nor občutek, ko v tebi nekdo raste? Joj," je še povedala Joss, ki je potrdila, da otroka pričakuje s partnerjem Codyjem, ameriškim glasbenikom.

Nekaj besed je namenila tudi porodu, ki se ga nekoliko boji. "Moj fant mi ves čas govori, da je bolečina le začasna. Kljub temu se grozno počutim. Ne morem se sprostiti," je dodala 33-letnica.

Avgusta je kantavtorica za tuje medije spregovorila o slabih izkušnjah v ljubezni, preden je spoznala Codyja. Od nekdaj si je namreč želela najti ljubezen v glasbeni industriji."Preden sem spoznala Codyja, sem razmišljala o sodelovanju pri različnih ljubezenskih šovih, ker nisem našla pravega moškega. Obožujem romantiko, zato jih z veseljem spremljam,"je povedala zaMail Online.

Joss je kot najstnica iz malega mesta z mogočnim soul glasom uspela leta 2003, ko je izdala zelo uspešni prvenec The Soul Sessionsin prepričala še s številnimi uspešnicami, kot staFell In Love With A Boy in Super Duper Love. Med drugim je igrala tudi v filmih, serijah, prijateljuje pa tudi z britanskim princemWilliamom in njegovo ženo Kate.