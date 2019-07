Joss Stone zadržali in deportirali iz Irana

"Zadnja država na našem seznamu je bila Iran. Zavedali smo se, da ne morem imeti javnega koncerta, ker sem ženska, saj to ni dovoljeno v tej državi. Osebno mi ni ravno do tega, da bi šla v iranski zapor, niti ne želim spreminjati politike držav, ki jih obiščem, kaj šele, da bi ljudi izpostavila nevarnosti. Očitno nam oblasti ne verjamejo, da ne bi imeli javnega nastopa, zato so nas dali na črno listo, kar smo izvedeli, ko smo prišli v oddelek za priseljevanje. Po dolgih razgovorih in najbolj prijateljskem in šarmantnem osebju so se odločili, da nas zadržijo čez noč in da nas zjutraj deportirajo. Seveda sem razočarana, tako blizu, a tako daleč, vseeno pa je ta trenutek zlomil delček mojega srca. A naprej gledam z optimizmom," je na Instagramu ob kratek posnetek, na katerem je razložila, da so jo deportirali iz Irana, razložila 32-letna Joss Stone .

"Razložila sem jim svojo zgodbo in misijo, da prinašam dobro voljo vsem, ki želijo gledati pozitivno na ta svet. Javni nastop tokrat ni bil opcija, glasba pa je moje vodilo. Vseeno pa ne smemo kršiti zakonov. Glasba je povsod, tudi tukaj, le igrati moramo po pravilih in morajo nam verjeti, da se bo to tudi zgodilo. Gre za zaupanje. Bili so tako prijazni do nas, a na neki točki sem v to začela dvomiti. Tudi njim je bilo hudo, zato upajo, da bodo to razčistili in da se bomo lahko vrnili. S težkimi srci in z obžalovanjem so se nam opravičevali, v bistvu pa bi se jim morali opravičiti mi, ker nismo imeli pravilnih papirjev," je še razložila Joss.

Stonova je kot najstnica iz malega mesta z mogočnim soul glasom uspela leta 2003, ko je izdala zelo uspešni prvenec The Soul Sessions s številnimi uspešnicami kot staFell In Love With A Boy in Super Duper Love. Med drugim je zaigrala tudi v vrsti filmov, serij televizijskih oddaj, med drugim pa prijateljuje tudi z britanskim princem Williamom in njegovo ženo Kate.