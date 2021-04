Joss Whedon na snemanju verbalno nasilen do Gal Gadot

Ni prvič, da se ameriški režiser sooča z obtožbami, da naj bi bil do svojih podrejenih verbalno nasilen in izjemno nesramen. V javnost so zdaj pricurljale nove podrobnosti s snemanja filma Liga pravičnih, v katerem je kot Čudežna ženska nastopila Gal Gadot.

Joss Whedon se sooča z novimi obtožbami neprimernega obnašanja na setu snemanja filmaLiga pravičnih. Najprej ga je rasizma in 'nasilnega' vedenja obtožil igralec Ray Fisher, zdaj pa so v javnost prišle še informacije, da naj bi bil režiser verbalno nasilen do Gal Gadot.

icon-expand Joss Whedon FOTO: AP

Spor med zvezdnico in režiserjem naj bi se začel po tem, ko je 35-letnica rekla, da dela besedila nikakor ne misli izreči in ga posneti. O čem govori ta delček besedila, zaenkrat ni znano. Znano pa je, da je želel Whedon prevladati na snemanju, ker je bil on režiser. Ko se mu je uprla, naj bi ji celo grozil, da bo uničil njeno kariero in da bo poskrbel, da bo v filmu videti popolnoma'neumno'.

Kot je za The Hollywood Reporter povedal neimenovani vir, naj bi se režiser na setu celo hvalil, da se je sprl z Gal."Povedal ji je, da je on glavni in da naj utihne in pove tekst, ki ga ima zapisanega v scenariju, sicer jo lahko v filmu prikaže kot zelo neuporabno in neumno," je povedal vir.

icon-expand Gal Gadot FOTO: AP

Njun spor pa k sreči ni ostal neopažen. Jossa naj bi po sporu na pogovor poklical lastnik filmskega studia Warner Bros. Kevin Tsujihara. Odnos z režiserjem je komentirala tudi Gal, ki je dala jasno vedeti, da se nista dobro razumela, a ni želela deliti podrobnosti."Imela sem nekaj težav z Whedonom in k sreči je zadevo Warner Bros. uredil pravočasno."