Jude Law bo še šestič očka, 16 let mlajša žena prvič noseča

Jude Law, britanski igralec, in njegova žena Phillipa Coan pričakujeta prvega skupnega otroka. Za zvezdnika, ki velja za ženskarja in lomilca src nežnejšega spola, bo to že šesti otrok. Za Phillipo pa bo to prvi otrok. 31-letna psihologinja in 47-letni igralec sta se poročila maja 2019.

Lawa in njegovo ženo so pred kratkim paparaci ujeli med nakupovanjem najnujnejših živil in opazili nosečniški trebušček. O možnosti povečanja družine je Jude govoril že januarja v intervjuju za The Daily Telegraph: "Seveda bi imel še kakšnega otroka! Blagoslovljen sem, da sem z nekom, s komer se v življenju zabavam bolj kot kdajkoli prej. Imava izmeno čvrsto in stabilno družinsko izkušnjo. Ta vključuje tudi moje otroke, ki so počasi že mladi odrasli. Mlajši pa so eno samo veselje, polni zabave."