Jude Law potrdil ugibanja: Mimogrede dobil sem šestega otroka

Po tem, ko so poleti splet preplavile novice, da britanski igralec Jude Law, ki velja za enega največjih lomilcev ženskih src na Otoku, s 14 let mlajšo soprogo Phillipo Coan pričakuje dojenčka, je zvezdnik v virtualnem intervjuju potrdil, da sta se med poletjem zares razveselila naraščaja.

47-letni Jude Law je med virtualnim pogovorom z Jimmyjem Fallonom končno potrdil namigovanja, da je zdaj oče šestih otrok. V zadnjih mesecih so se namreč zaradi fotografij, ki so jih posneli paparaci, pojavljala ugibanja, ali je njegova soproga Phillipa Coan noseča. Pred kratkim so jo znova ujeli v fotografski objektiv, oboževalci pa so bili presenečeni, ker o nosečniškem trebuščku ni bilo ne duha ne sluha.

Zvezdnik filma Kužna nevarnost (Contagion) je sicer med pandemijo koronavirusa odkril svojo novo strast. Vzljubil je vrtnarjenje: "Zaljubil sem se v svoj vrt. Spoznal sem, kako srečen sem med vrtnarjenjem. Imeli smo najlepšo pomlad, bila je kot blagoslov sredi te norosti." Svojega navdušenja nad novim hobijem in mogel skriti. "Bolj sem obseden s tem kot s čimerkoli trenutno v svojem življenju. Oh, poleg tega pa sem dobil še otroka," je še mimogrede dodal in presenetil voditelja. "Res je čudovito. Počutimo se blagoslovljene, ker smo lahko v tem času preprosto uživali kot družina in preživeli veliko časa v družbi drug drugega. Bilo je nenavadno, vendar z veliko ljubezni," je opisal obdobje med izolacijo.

icon-expand Jude Law, Phillipa Coan FOTO: Profimedia