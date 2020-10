Jude Law prvič v javnosti z dojenčkom

Odkar je Jude Law septembra potrdil rojstvo šestega otroka, so slavnega igralca zdaj prvič ujeli v objektiv z naraščajem v severnem Londonu. Zvezdnik filma Kužna nevarnost (Contagion) je svojega dojenčka, katerega spol še ni razkril, najprej sprehajal z vozičkom, kasneje pa ga je vzel v naročje in ga imel v otroški nosilki.

47-letni igralec je septembra med virtualnim pogovorom z voditeljem Jimmyjem Fallonom končno potrdil namigovanja, da je zdaj oče šestih otrok. V zadnjih mesecih so se namreč zaradi fotografij, ki so jih posneli paparaci, pojavljala ugibanja, ali je njegova soproga Phillipa Coan noseča. Avgusta so jo znova ujeli v fotografski objektiv, oboževalci pa so bili presenečeni, ker o nosečniškem trebuščku ni bilo ne duha ne sluha.

"Oh, poleg tega pa sem dobil še otroka. Res je čudovito. Počutimo se blagoslovljene, ker smo lahko v tem času preprosto uživali kot družina in preživeli veliko časa v družbi drug drugega. Bilo je nenavadno, vendar z veliko ljubezni," je igralec opisal obdobje med izolacijo.

33-letna psihologinja in 47-letni igralec sta se poročila maja 2019. Igralec ima od prej z igralko in producentko Sadie Frost že tri otroke, 24-letnega Raffertyja, 17-letnega Rudyja in 19-letnoIris. 11-letno Sophio ima z ameriško manekenko Samantho Burke, petletnoAdo pa z glasbenico Catherine Harding.