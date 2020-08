Jude Law s 14 let mlajšo ženo dobil prvega otroka

Pojavile so se govorice, da sta Jude Law in Phillipa Coan že dobila prvega skupnega otroka. Na najnovejših fotografijah, na katerih Phillipa nosi črno poletno obleko, namreč o nosečniškem trebuščku ni več niti sledi.

47-letnega igralca so paparaci tokrat ujeli, ko je zapuščal slaščičarno v londonski soseski Primrose Hill. Ker je v roki nosil torto in svečke v roza barvi, so se po tujih medijih hitro začele širiti govorice, da je torta za novopečeno mamico in da sta se zakonca razveselila deklice. Slavni par še ni dal uradne izjave o prihodu novega družinskega člana ali članice, saj, kot kaže, želita novico čim dlje obdržati zase in uživati v skupnih družinskih trenutkih.

33-letna psihologinja in 47-letni igralec sta se poročila maja 2019. Igralec ima od prej z igralko in producentko Sadie Frostžetri otroke,23-letnega Raffertyja, 17-letnegaRudyjain19-letnoIris. 10-letno Sophio ima z ameriško manekenko Samantho Burke, petletno Ado pa z glasbenico Catherine Harding, s katero sta se spoznala v londonskem baru.