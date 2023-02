Jude Law še sedmič očka

50-letnega Juda Lawa in njegovo 15 let mlajšo ženo Phillipo Coan so paparaci na londonskem letališču fotografirali z novorojencem in s tem potrdili novico, da je igralec sedmič postal oče. Par je spremljal tudi prvi otrok, ki sta se ga razveselila septembra 2020, leto po tem, ko sta dahnila usodni da.

Zvezdnik Magičnih živali ima z bivšo ženo Sadie Frost, s katero je bil poročen od leta 1997 do leta 2003, tri otroke – 26-letnega Raffertyja, 22-letno Iris in 20-letno Rudy Law. Poleg njih ima z manekenko Samantho Burke še 13-letno hči Sophio in 7-letno hči Ado, ki jo ima s tekstopisko Catherine Harding.

Spol in imena Judovega šestega in sedmega otroka, zaenkrat ostajata skrivnost, saj z ženo skrbno varujeta svojo zasebnost. Igralec je novico, da je šestič postal očka, zgolj na kratko komentiral v pogovorni oddaji The Tonight Show, kjer je voditelju Jimmyju Fallonu dejal, da je v zadnjem času veliko vrtnaril, za povrh pa je dobil še otroka. Dodal je, da je očetovstvo čudovita izkušnja in da sta z ženo vesela, da sta si lahko ustvarila družino. "Zelo srečen sem, da sem skupaj z nekom, v katerega sem noro zaljubljen."