Judi Dench in Sian Phillips prvi ženski v elitnem londonskem klubu

Približno 1500 moških članov je maja izglasovalo, da se lahko klubu pridružijo tudi ženske. O vprašanju naj bi dolgo razpravljali, nekateri ugledni člani pa naj bi celo zagrozili z izstopom, če predlog ne bi bil sprejet.

Klub Garrick je bil ustanovljen leta 1831 za igralce ter "uglajene in izobražene moške". Kdo vse so njegovi člani, je strogo varovana skrivnost, vendar pa je znano, da so med njimi predstavniki državnega vrha, pravniki, akademiki, priznani umetniki in novinarji. Med člani naj bi bila denimo igralec Benedict Cumberbatch in minister Michael Gove. Peticijo za sprejem žensk, ki se je začela leta 2021, je med drugim podprla Cherie Blair, odvetnica in žena nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira.