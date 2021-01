Judi Dench o Harveyju Weinsteinu nič slabega: Mogoče sem imela srečo

86-letna Judi Dench je v preteklosti večkrat sodelovala s hollywoodskim producentom Harveyjem Weinsteinom. Priznala je, da nikoli ni spoznala njegove slabe plati, in dejala, da je – kot kaže – imela srečo.

''Za Harveyja sem veliko delala, ogromno. In vedno je bil popolnoma očarljiv,"je zaGuardian povedala izjemna in cenjena igralka. "Mogoče sem imela srečo, ampak to je vse, kar vem. Hudo mi je za tiste osebe, ki niso imele te sreče."

Judi, ki smo jo videli tudi v filmih o tajnem agentu Jamesu Bondu, je dodala, da v času njunega sodelovanja ni nikoli doživela ničesar "neprijetnega". Na vprašanje, ali ga je napačno presodila, je dodala: "Napačno ocenila? Tega ne vem. Bil je prijatelj. Bil je popolnoma vljuden, zabaven in prijazen človek. Harveyja nisem nikoli spoznala v kakšni drugi luči.

O njem ne vem nič slabega in tudi nisem bila opozorjena nanj. Seveda ga lahko obsojam, toda te njegove druge plati nisem nikoli izkusila."

Hollywoodski producent Harvey Weinstein trenutno prestaja 23-letno zaporno kazen zaradi spolnega napada in posilstva.