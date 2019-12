Judi Dench praznuje 85 let.

Igralka Judi Dench, ki nosi tudi kraljevi naziv dama, se je rodila 9. decembra 1934 v mestu Heworth. Kariero je začela v gledališču leta 1957 z vlogo Ofelije v Hamletu, nato pa je uspela tudi na televiziji. Mednarodno slavo je dosegla z vlogami, kot so kraljica Viktorija v filmu Gospa Brown(1997) v režiji Johna Maddena, Armande Voizin v filmu Čokolada (2000) Lasseja Hallströma in Iris Murdoch v filmu Iris (2001), ki ga podpisuje Richard Eyre.

Danes Judi Dench velja za veteranko gledaliških odrov in filmskih platen. Sodelovala je s številnimi priznanimi režiserji, med katerimi so Stephen Frears, Kenneth BranaghinClint Eastwood.

Njena najbolj popularna vloga je M, ki jo je v filmih o Jamesu Bondu igrala od leta 1995 dalje. Kraljico Viktorijo je igralka zaigrala tudi v filmu iz leta 2017 Victoria & Abdul v režiji Stephena Frearsa. Da so ji blizu dvorno življenje ter Shakespeare, je dokazala tudi v filmu režiserjaJohna MaddenaZaljubljeni Shakespeare, v katerem je zaigrala kraljico Elizabeto in leta 1999 prejela oskarja za najboljšo stransko vlogo.