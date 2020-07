Judi Dench: TikTok mi je v karanteni rešil življenje

''To mi je rešilo življenje,'' je povedala za novice angleške televizijske mreže Channel 4 in dodala: ''O Tiktoku nisem vedela nič. Sam je pač oseba, ki je bolj tehnične sorte in ima vse te ideje, zato je z mano postal tudi bolj strog.'' Povedala je tudi, da jo je vnuk prepričal v ples: ''Morala sem vaditi, vaditi vse te gibe. Ne mislite si, da vse to pride kar spontano!''

Legendarna igralka je povedala tudi, da se bori z negotovostjo zaradi pandemije, saj so dnevi brez cilja in načrtov: ''Zbudiš se in sprašuješ, kateri dan je. In potem se sprašuješ dalje, kateri datum je, pa tudi kateri mesec. Potem se vprašaš, kaj boš danes počel in še - kaj je sploh za početi?'' Vseeno je nekaj načrtov za obdobje v karanteni vendarle imela: ''Načrtovala sem, da se bom naučila vsakega Shakespearovega soneta. Prišla sem do številke devet, skupaj jih je 154. Potem sem tudi slikala in se pogovarjala s prijatelji in seveda vadila za TikTok in potem s Samom tudi vse posnela.''