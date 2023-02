Judi Dench zaradi slabšanja vida težko bere scenarije: Postalo je nemogoče

Judi Dench je razkrila, da ima težave z branjem scenarijev, saj se ji je vid zelo poslabšal. Zvezdnica, ki ima sicer že od leta 2012 diagnozo makularne degeneracije, se že nekaj let spopada s slabšanjem in izgubo vida. 88-letna igralka je pred dnevi nastopila v oddaji The Graham Norton Show , kjer je priznala, da se ji je zaradi bolezni vedno težje naučiti tudi besedila novih scenarijev.

"Postalo je nemogoče, a ker imam fotografski spomin, moram sedaj najti le še neko napravo, ki me ne bo le učila besedila, temveč mi bo hkrati povedala še, kje se določen odstavek na strani nahaja," je povedala z oskarjem nagrajena igralka in dodala: "Včasih se mi je to zdelo zares preprosto, še vedno vam lahko na pamet zrecitiram celoten scenarij za Dvanajsto noč."

Leta 2021 je v intervjuju za The Guardian dejala, da je svoje prijatelje že prosila za pomoč pri učenju besedila tako, da so ji ga brali na glas. "Na koncu najdeš način, da zaobideš in premagaš stvari, ki se ti zdijo težke. Poiskati sem morala nov način učenja besedila in stvari, tako da so mi moji prijatelji vedno znova na glas ponavljali in brali besedilo. Sedaj se učim s ponavljanjem in upam, da ljudje ne bodo opazili, da ni vse v eni vrstici," je povedala takrat.