Judi Dench živi za sedanjost kljub spominom na preteklost

Judi Dench živi za sedanji trenutek, vendar še vedno uživa v občasnem potovanju po poti spominov. 89-letna igralka iz Belfasta je v pogovoru za People govorila o svoji ljubezni do gledališča, medtem ko je razpravljala o svoji novi knjigi Shakespeare: The Man Who Pays the Rent . Dencheva je skupaj z Brendanom O'Heo napisala knjigo na podlagi serije pogovorov o svojih legendarnih Shakespearovih predstavah. O'Hea, igralskega kolega, je moč slišati tudi med branjem zvočne knjige.

Dencheva verjame, da je razlog, zakaj se tako dobro spominja Shakespeara, morda v tem, kako je napisan. "Je v jambskem pentametru, za katerega sem vedno govorila, da je ritem našega srca," je pojasnila. "Prideš do besede in misliš, da ne veš, kaj je. Toda veš, koliko zlogov ima."

"Ni običajen dan, ko greš prvič v Old Vic," je dejala o legendarnem londonskem prizorišču, ki je bilo ustanovljeno leta 1818. "Včasih je bilo sedenje v galeriji devet penijev (nekaj centov, op.a.)," se je spominjala Dencheva. "Včasih smo hodili gledat Richarda Burtona in Johna Nevilla in veste, to je bilo pred The Beatles . Ljudje so včasih preprosto ponoreli in nikoli si niti za sekundo nisem mislila, da bom del tega, da bo to del moje prve službe."

Dencheva meni, da še posebej Shakespeare ne bi smel biti zastrašujoč za občinstvo in da je vse odvisno od tega, kako dobro igralci skupaj z režiserjem, scenografi, naročniki in ostalo družbo sporočajo, kar najdejo na strani. "Pravega načina igranja ni. Pomembna pa je le komunikacija z občinstvom, ali razumejo, kaj govoriš," je dejala igralka. "In torej, če lahko to poveš na način, da razumejo, kaj se dogaja, potem si do neke mere zmagal. Vendar to ne pomeni, da mora nekdo drug to storiti na enak način."

"Smo v službi avtorja. In potem, kar je še pomembneje, v službi občinstva," je nadaljevala Dencheva."In zato se ne more ustaviti pri nas kot igralcih ali režiserjih. Tam smo, da posredujemo Shakespearove besede."