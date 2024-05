Julia Fox: Dve leti in pol celibata, nikoli se nisem počutila bolje

"Dve leti in pol celibata in nikoli se nisem počutila bolje," je zapisala igralka v soboto v komentarjih videa in s tem presenetila svoje oboževalce. "Nikoli si nisem mislila, da bi z Julio imela toliko skupnega," je zapisala ena od oboževalk. "Vedenje kraljice," je dodala druga. "Nisem si mislila, da te lahko obožujem še bolj kot te že," je dodala tretja, medtem ko je naslednji zapisal "Julija, ti si moja junakinja". "Prav imaš Julija, v celibatu sem že 20 let in vsako leto mi je bolje."

Njeno ljubezensko življenje je pogosto dvigalo prah, zlasti njena zadnja burna romanca s Kanyejem Westom. Znano je, da je z raperjem hodila približno šest tednov v začetku leta 2022, medtem ko se je ločeval s svojo nekdanjo ženo, 43-letno Kim Kardashian. Manekenka je pozneje spregovorila o njunem kratkem razmerju in med intervjujem za New York Times priznala, da nikoli nista imela spolnih odnosov.

Ko so jo vprašali, zakaj je v svojih spominih iz leta 2023 Down the Drain podrobno opisala več spolnih srečanj z moškimi, razen z Westom, je odgovorila: "Ker jih nisva imela. V resnici ni šlo za to." Takrat se je spomnila svoje kratke romance z ustanoviteljem Yeezyja in pojasnila, da se je njuno razmerje hitro končalo, potem ko sta se spoznala na silvestrski zabavi leta 2021 v Miamiju. Nekdanji par je nekaj tednov živel v pravljici, zvezdnica je dejala , da se je počutila kot Pepelka, ko je West na njunem drugem zmenku napolnil celotno hotelsko sobo z oblačili zanjo. Februarja istega leta sta zadevo prekinila in pozneje je svojo zvezo s kontroverznim hitmejkerjem označila za podobno, kot bi imela drugega otroka. "Moj sin mora biti prvi. Preprosto je postalo preveč, nisem se prijavila za dva otroka, veš?" je rekla med nastopom v oddaji The Drew Barrymore Show decembra 2023.