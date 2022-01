Julia Fox, dekle Kanyeja Westa, se je sestala z bivšim

"Moj čudoviti otročiček je danes star eno leto! Najlepša hvala, ker si mi pokazal, kaj je ljubezen," je 31-letna Foxova zapisala v objavi na Instagramu, posvečeni sinovemu rojstnemu dnevu. "Hvala, ker sem zaradi tebe bolj skromna in ker me učiš potrpežljivosti in trdega dela. Hvala, ker si moj največji blagoslov." V nadaljevanju je še dodala: "Moj največji dosežek. Moja mojstrovina. Ne zaslužim te, ampak nekako smo tu, kjer smo in obljubim, da te bom brezpogojno ljubila in te sprejela takšnega, kot si."

"Vse, kar želim povedati, je, da mi je žal," je dejala Foxova v zadnji epizodi svojega podcasta Forbidden Fruits, pri katerem se ji je kot gostiteljica pridružila Niki Takesh.

Med drugim je dejala, da se zaveda, da on ni slaba oseba in da je poskušal videti sina, ampak da je bivšega nedavno besedno napadla, ker se z njim ni slišala že "več kot mesec dni". "Vsi so imeli covid-19," je pojasnila. "Sploh nisem imela nobene pomoči, moj prijatelj pa je bil zunaj in je videl tudi Petra, ki je govoril nekaj v smislu: 'Ta pr***ca mi ne dovoli videti sina.' In ko so mi to povedali ... mi je zavrela kri ..."

Kljub Artemievim najboljšim lastnostim je Foxova, ki se trenutno dobiva s Kanyejem Westom, v svojem podcastu še dejala, da ju je rojstvo Valentina prisililo, da sta se soočila z že obstoječimi težavami v njunem odnosu. "Resnično ni stopil v to vlogo očeta na način, kot sem si želela," je povedala in dodala, da je postala druga oseba, potem ko je postala mama. "Menim pa, da je bilo na nekakšen čuden način namenjeno, da imava skupaj sina."