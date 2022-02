Julia Fox izbrisala skupne fotografije, zveza s Kanyejem kljub vsemu trdna

Julia Fox je z drastičnimi potezami na družbenih omrežjih zanetila govorice, da se je njena ljubezenska zveza s Kanyejem Westom zaključila. Igralka je namreč izbrisala vse skupne fotografije z raperjem, ki jih je v preteklosti objavila. Kasneje je celo prenehala slediti vsem profilom, ki so povezani z družino Kardashian. Prijatelji sedaj trdijo, da njena dejanja nimajo povezave z njenim ljubezenskim statusom.

Kanye West in Julia Fox

''Foxova je objave izbrisala, ker so bili komentarji izjemno nesramni, s tem pa se ni želela ukvarjati,'' so njeni bližnji povedali za ameriške medije. Njena dejanja so v preteklem vikendu požela kar nekaj pozornosti, še posebej zato, ker je Westova ločitvena drama s Kardashianovo trenutno v polnem zagonu. Foxova je prijateljem omenila, da si želi, da nekdanja zakonca družinske težave čim prej rešita.

32-letnica je kasneje na Instagramu pojasnila razlog za poteze na družbenih omrežjih: ''Samo mirno, profilom oboževalcev družine Kardashian sem prenehala slediti, ker sem bila sita objav o meni. Naenkrat Instagram zame ni bil več nekaj zabavnega. Fotografije sem odstranila zaradi zlobnih komentarjev.'' Trenutno stanje, v katerem sta se znašla West in Kardashianova, igralka razume: ''Julia je bila v podobni situaciji, zato razume, da so ločitve tudi grde, ko so vključeni otroci. Želi, da se postopek čim prej zaključi.''