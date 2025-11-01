Svetli način
Julia Fox kot okrvavljena Jackie Kennedy tarča kritik: 'Ogabno in nevarno'

Los Angeles, 01. 11. 2025 15.27 | Posodobljeno pred 1 uro

35-letna Julia Fox je s kostumom za noč čarovnic pritegnila veliko pozornosti, a bolj kot izvirnost je mnoge zmotila spornost njene maske. Oblekla se je namreč v nekdanjo ameriško prvo damo Jackie Kennedy, tik po atentatu na njenega moža. Kot je zvezdnica povedala v odzivu na kritike, je okrvavljen kostim politično stališče.

Julia Fox pogosto poskrbi za videze, o katerih javnost govori še dolgo časa. Kar nekaj prahu pa je dvignila tudi tokrat. Za noč čarovnic se je namreč oblekla v nekdanjo ameriško prvo damo Jackie Kennedy, tik po napadu na njenega moža in predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, znanega tudi kot JFK.

Nosila je znameniti "okrvavljeni" kostim, a je šla po mnenju mnogih tokrat z izbiro maske za noč čarovnic predaleč. Kritiko je v zvezdnico uperil tudi vnuk nekdanje prve dame Jack Schlossberg. "To, da Julia Fox poveličuje politično nasilje, je ogabno, obupano in nevarno. Prepričan sem, da bi se s tem strinjala tudi njena pokojna babica," je zapisal.

Glasne kritike je zaznala tudi Fox. "Oblekla sem se v roza kostim kot Jackie Kennedy. Ne kot maska, ampak kot stališče. Ko so umorili njenega moža, se ni hotela preobleči iz svojih krvavih oblačil, rekoč: 'Želim, da vidijo, kaj so storili.' Podoba nežne roza obleke, poškropljene s krvjo, je ena najbolj shrljivih jukstapozicij v sodobni zgodovini. Lepota in groza," je na Instagramu zapisala nekdanja partnerka kontroverznega raperja Kanyeja Westa.

JFK-ja so ustrelili 22. novembra 1963 v Dallasu, ko sta se s soprogo vozila v odprti limuzini. Po atentatu se Jackie Kennedy nekaj časa ni želela preobleči iz okrvavljenih oblačil.

