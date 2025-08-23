Julia Fox o lepotnih popravkih: Želim si, da bi lahko zavrtela čas nazaj.

Igralka Julia Fox , nekdanja izbranka raperja Kanyeja Westa , je v nedavnem intervjuju za revijo Allure priznala, da obžaluje svoje lepotne popravke. V pogovoru je dejala: "Ko sedaj vidim nekoga, ki si ni ničesar popravil, si želim, da bi lahko zavrtela čas nazaj. Tako sem bila obsedena z idejo, da moram za preživetje biti privlačna moškim."

Zvezdnica, ki se je pri 21. letih pričela posluževati botoksa in polnil, kasneje pa še liposukcije in rinoplastike, je v intervjuju dejala, da v bližnji prihodnosti ne načrtuje več lepotnih popravkov. "Najverjetneje nekoč v prihodnosti, ampak sedaj se s tem ne ukvarjam." Priznala je tudi, da jo je strah staranja. "Ko si mlad in privlačen, je to tvoja identiteta. Takrat si rečeš, da moraš za vedno ostati takšen."

"Ali bom še naprej sledila temu, kako sem bila videti nekoč, ali se bom razvila in videla, kaj je na drugi strani? Lahko bo to nekaj povsem drugačnega. Videti želim, kaj me tam čaka. Zagotovo bo neprijetno, ampak mislim, da sem pripravljena na to," je o procesu staranja še dejala igralka, ki je vesela, da vedno več zvezdnic o lepotnih posegih odkrito govori.

"Mislim, da bi morali biti vsi iskreni. Zvezdniki, ki niso iskreni o lepotnih posegih, postavljajo nedosegljive standarde. Kaj pa vsa mlada dekleta, ki se sprašujejo, zakaj tudi sama niso videti tako in ali je posledično kaj narobe z njimi? Ne punce, nihče od nas ni videti tako. Vse bi bile drugačne brez polnil, ličil, samoporjavitvenih izdelkov in lasulj. In seznam se tukaj ne konča," je iskreno zaključila.