Julia Fox o svojem majhnem stanovanju: Ne maram razkazovanja bogastva

Julia Fox je na TikToku, kjer ima kar tri milijone sledilcev, razkazala svoje stanovanje v New Yorku, kjer živi skupaj s triletnim sinom Valentinom . "Nikoli si nisem predstavljala, da bom to naredila, ampak verjamem v popolno transparentnost, zato vam bom predstavila svoje stanovanje," je na začetku posnetka dejala igralka, nato pa pokazala dnevno sobo, v katero je postavila kar svojo posteljo, del prostora pa izkoristila za sinovo igralnico. "To je moja majhna kopalnica, zelo je mala, ampak služi svojemu namenu," je dejala ob snemanju kopalnice, nato pa odšla v kuhinjo, kjer je sledilce prosila, naj je ne obsojajo: "Vem, da je zelo razmetana. V kuhinji imam tudi škatle za čevlje, to je zelo pogosto za Newyorčane." Pokazala je še sobo svojega sina, a dejala, da Valentino tam preživi zelo malo časa, saj želi biti zgolj v "mamini sobi" . "V njej sploh ne spi, ker spi v postelji z mano. Ja, skupaj spiva. Tožite me, vseeno mi je," je zatrdila igralka.

Newyorško stanovanje je na družbenem omrežju pritegnilo veliko pozornosti. Uporabnik TikToka je v komentarjih zapisal, da jo zaradi majhnega stanovanje še bolj spoštuje, medtem ko se je drugi ironično spraševal, ali ne gre za zvezdnico, ki je vredna 28 milijonov evrov. Na komentarje oboževalcev se je Fox odzvala v novem videoposnetku, kjer je dejala, da se je odločila živeti v majhnem stanovanju, ker želi, da njen sin ostane skromen. "Čeprav bi verjetno lahko imela večje stanovanje – verjetno, ker ne nazadnje le stanujem v New Yorku –, se gre za to, da ohranjam občutek normalnosti za Valentina. Ne želim, da odraste v je****** kr*****." Dodala je, da za sina želi, da ostane v stiku z realnim svetom. "To je stanovanje, v katero sem sina pripeljala iz porodnišnice, to je njegov dom." Nato se je navezala še na komentar o njenem premoženju in dejala, da v resnici ni vredna 28 milijonov evrov. "Niti blizu temu in vseeno mi je, ne potrebujem toliko denarja. Zakaj potrebuje ena oseba 30 milijonov dolarjev? Preživela sem z veliko manj denarja in sem čisto v redu." Na koncu je oboževalce opozorila, naj ne verjamejo vsemu sr****, ki ga na spletu preberejo o premoženju zvezdnikov.