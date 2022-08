Julia Fox: Otrokom raje kot neuporabne igrače kupite krpe in metle

"Spoznala sem, da mojega sina igrače ne zanimajo. Zanimajo ga stvari, ki jih počnem jaz, zato vsem priporočam, da otrokom kupijo majhne krpe in metle ter jih že kot majhne naučijo uporabnih veščin. Tako kot odrasli ob vstopu v resnični svet ne bodo potrebovali zunanje pomoči za vsa opravila. Mislim, da je to zelo pomembno."

"Ideja oz. koncept otroštva je bil zgrajen šele v 18. stoletju. Pred tem so otroke videli zgolj kot male odrasle osebe. Zaradi tega otroci na starih slikah niso prikazani tako, kot jih dojemamo danes. Mislim, da je bila ideja otroštva zasnovana zaradi tega, da bi starši zapravili veliko denarja za stvari, ki otroka ničesar ne naučijo," je dejala na TikTok videoposnetku in nakupovanje neuporabnih stvari enačila z dejstvom, da veliko otrok odraste v osebe, ki ničesar ne znajo.

Kontroverzno mnenje, ki je razdvojilo uporabnike družbenega omrežja, je Julio spodbudilo k novemu videoposnetku, v katerem je skušala pojasniti, kaj je s prvotnim sporočilom želela povedati. "Obnašate se, kot da sem dejala, da bi otroci morali delati. Nisem rekla tega. Rekla sem, da se otroci morajo naučiti veščin," je dejala in dodala, da šole z razlogom ne učijo uporabnih veščin, kot sta šivanje in kuhanje, saj da s tem želijo prebivalstvo "ohraniti neumno in primorano vse to plačevati."

"Noro je, kako je ta koncept ljudem šokanten. Osebno se mi zdi tako splošen. Ali želite otroke pustiti z računalniško tablico, da bodo odrasli v ljudi, obsedene z video igricami, tako kot so vsi moški v tej državi? Kaj boste nato naredili?" je sledilce vprašala Foxova in dodala, da se kot mati sina tega še toliko bolj zaveda in ga ne želi vzgojiti v veri, da bo za vsa hišna opravila poskrbela ženska. "To sem doživela sama v svoji družini in to se bo z menoj končalo."