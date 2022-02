Julia Fox praznovala rojstni dan s Kanyejem Westom

"Ye je odletel v New York za njen rojstni dan, nato pa bo znova odpotoval v Los Angeles, da zaključi svoj novi album (Donda 2)," je za Page Six ekskluzivno povedala dobro obveščena oseba blizu paru.

Na videoposnetkih, ki so zaokrožili na družbenih omrežjih, vidimo zelo nasmejanega Westa in številne Julijine prijatelje, ki jo obkrožajo, medtem ko piha svečke na rojstnodnevni torti, ki jo je izdelal Salvatore v pekarni Little Cupcake.

To je za 38-letno Julio Fox in 44-letnega raperja Kanyeja Westa prvič, da sta se skupaj pojavila v javnosti po njunem zelo odmevnem potovanju v francosko prestolnico mode. Spomnimo, da sta se zaljubljenca takrat udeležila tedna mode in revije modne hiše Kenzo, kjer sta se barvno uskladila in se tudi prvič v javnosti predstavila kot par.