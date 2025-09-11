Julia in Emma Roberts znova skupaj na rdeči preprogi: Podobnost je očitna

Julia in Emma Roberts se le redko pojavljata skupaj v javnosti, nedavno pa sta zvezdnici, ki sta v sorodstvenem odnosu, skupaj stopili na rdečo preprogo in navdušili. Teta in nečakinja sta se udeležili enega od dogodkov v sklopu Tedna mode v New Yorku, kjer sta se pojavili v ujemajočih se črnih opravah.
57-letna zvezdnica filma Čedno dekle je nosila črne hlače in ujemajoč se suknjič, pod katerim je imela oblečeno belo srajco. Videz je dopolnila s črnimi čevlji z visoko peto in črno torbico. Svoje dolge lase je nosila spuščene. Njena 34-letna nečakinja pa se je odločila za dolgo črno obleko z naramnicami, spete lase in uhane. Tudi ona je videz dopolnila s črno torbico.
Robertsovi pa imata skupnega več kot zgolj podoben stil oblačenja. Obe sta materi z uspešnima karierama. Julia ima z možem Dannyjem Modrim tri otroke, Emma pa ima z nekdanjim partnerjem Garrettom Hedlundom sina Rhodesa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.