Julia in Emma Roberts znova skupaj na rdeči preprogi: Podobnost je očitna

Igralki Julia in Emma Roberts sta po 13 letih ponovno skupaj stopili na rdečo preprogo in navdušili. Teta in nečakinja sta se udeležili enega od dogodkov Tedna mode v New Yorku, oblečeni v ujemajoči se opravi, pa sorodstvenih podobnosti nista skrivali. Rdečelasi zvezdnici se sicer le redko skupaj pojavljata v javnosti.

Julia in Emma Roberts sta po 13 letih skupaj stopili na rdečo preprogo. FOTO: Profimedia icon-expand

57-letna zvezdnica filma Čedno dekle je nosila črne hlače in ujemajoč se suknjič, pod katerim je imela oblečeno belo srajco. Videz je dopolnila s črnimi čevlji z visoko peto in črno torbico. Svoje dolge lase je nosila spuščene. Njena 34-letna nečakinja pa se je odločila za dolgo črno obleko z naramnicami, spete lase in uhane. Tudi ona je videz dopolnila s črno torbico.