Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Julia in Emma Roberts znova skupaj na rdeči preprogi: Podobnost je očitna

New York, 11. 09. 2025 14.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Igralki Julia in Emma Roberts sta po 13 letih ponovno skupaj stopili na rdečo preprogo in navdušili. Teta in nečakinja sta se udeležili enega od dogodkov Tedna mode v New Yorku, oblečeni v ujemajoči se opravi, pa sorodstvenih podobnosti nista skrivali. Rdečelasi zvezdnici se sicer le redko skupaj pojavljata v javnosti.

Julia in Emma Roberts se le redko pojavljata skupaj v javnosti, nedavno pa sta zvezdnici, ki sta v sorodstvenem odnosu, skupaj stopili na rdečo preprogo in navdušili. Teta in nečakinja sta se udeležili enega od dogodkov v sklopu Tedna mode v New Yorku, kjer sta se pojavili v ujemajočih se črnih opravah.

Julia in Emma Roberts sta po 13 letih skupaj stopili na rdečo preprogo.
Julia in Emma Roberts sta po 13 letih skupaj stopili na rdečo preprogo. FOTO: Profimedia

57-letna zvezdnica filma Čedno dekle je nosila črne hlače in ujemajoč se suknjič, pod katerim je imela oblečeno belo srajco. Videz je dopolnila s črnimi čevlji z visoko peto in črno torbico. Svoje dolge lase je nosila spuščene. Njena 34-letna nečakinja pa se je odločila za dolgo črno obleko z naramnicami, spete lase in uhane. Tudi ona je videz dopolnila s črno torbico.

Preberi še Brat Julie Roberts: Upam, da bo sestra sprejela moje javno opravičilo

Robertsovi pa imata skupnega več kot zgolj podoben stil oblačenja. Obe sta materi z uspešnima karierama. Julia ima z možem Dannyjem Modrim tri otroke, Emma pa ima z nekdanjim partnerjem Garrettom Hedlundom sina Rhodesa.

julia roberts emma roberts rdeča preproga igralka teta nečakinja
Naslednji članek

Znane podrobnosti razkosanega trupla, ki so ga odkrili v pevčevem avtomobilu

SORODNI ČLANKI

Julia Roberts z možem v Benetkah uživala v romantičnem večeru

Julia Roberts navdušila na rdeči preprogi v Benetkah

Julia Roberts v družbi 17-letnega sina na premieri predstave

Igralka Emma Roberts je zaročena

'Nepo otrok' Emma Roberts: Zakaj Georgeu Clooneyju nihče ne očita nepotizma?

Emma Roberts o snemanju z Richardom Gerom: Zdaj je krog zaključen

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
11. 09. 2025 15.59
A sta to moški in ženska?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256