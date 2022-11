Julia Roberts 18. rojstni dan dvojčkov obeležila s fotografijo iz otroštva

Hazel in Phinnaeus Moder , hčerka in sin Julie Roberts , sta nedavno dopolnila 18 let. Igralka jima je ob rojstnem dnevu namenila prav posebno fotografijo iz otroštva, ki jo je objavila na svojem Instagamu , poleg pa pripisala številko 18, emoji zvezdic in zapisala, da ju ima rada.

Fotografijo svojih otrok, ko sta bila še dojenčka, je zvezdnica delila že lani, ko sta Hazel in Finn praznovala 17 let. Ob tem je pripisala, da je to najbolj sladkih 17 let življenja in dodala 17 emojijev torte.