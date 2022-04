Julia Roberts bo 20. obletnico poroke obeležila s poljubi

Julia Roberts bo 20. obletnico poroke proslavila s poljubi. S soprogom Dannyjem Modrom bosta dve desetletji zakona obeležila to poletje, natančneje 4. julija. Igralka je pred kratkim gostovala v radijskem pogovornem šovu The Jess Cagle Show , v katerem je spregovorila o seriji Gaslit , ki pripoveduje o aferi Watergate.

54-letna oskarjevka pa se je v intervjuju dotaknila tudi svojega srečnega zakona s snemalcem. ''To leto, to poletje. Dvajset let poljubljanja Dannyja Modra,'' je odgovorila na vprašanje o prihajajoči obletnici poroke. ''Kako bosta praznovala?'' je vprašal voditelj, zvezdnica pa je izstrelila: ''S še več poljubljanja!'' Dodala je še, da je to njuna skrivnost: ''To je recept – nikoli se ne nehajte poljubljati.'' Robertsova je v šali dodala nasvet za srečen zakon: ''Ločena umivalnika v kopalnici in mnogo poljubljanja.''