Julia Roberts speljala vlogo Nicole Kidman: Nisem bila dovolj talentirana

Julia je za Vanity Fair povedala, da je svojemu agentu rekla, naj to vlogo da naprej. Spomnila se je, da je v tistem času razmišljala, da je vloga dolgočasna in da bi bilo neumno, če jo vzame. Potem pa si je premislila in jo sprejela.

" Ne spomnim se več. To ni bila velika vloga. In zelo sem si želela vloge, ki jo je igrala Julia Roberts v filmu 'Notting Hill' ... Ja, res sem si. Ampak nisem bila dovolj znana, bila pa sem tudi premalo nadarjena," se spominja Kidmanova.

53-letna Nicole Kidman je 60-letnemu Hughu Grantu med promocijo njune nove serije The Undoing v intervjuju za Marie Claire povedala, da si je zelo močno želela, da bi zaigrala skupaj v filmu Notting Hill iz leta 1999. Med drugim je tudi priznala, da je skoraj dobila vlogo v še eni zelo priljubljeni romantični komediji, in sicer Pravzaprav ljubezen (Love Actually) .

Zvezdnica serije Big Little Lies je v intervjuju spregovorila tudi o njeni in Hughovi kemiji v seriji The Undoing in kako se ji je zdelo, da je ta prišla povsem naravno.

"Všeč si mi. To je bil res enostaven del," je pojasnila Kidmanova. "Spomnim se, kako sem ležala na postelji, kjer smo snemali v spalnici, in se pogovarjala z režiserko Susanne Bier in si mislila: To je dober del mojega dela. To bom pogrešala."

"Ker je bilo očitno nekaj tako zelo sproščenega, ker sem Avstralka, ti pa Britanec, imava to podobnost, ne vem, gre le za smisel za humor," je dodala. "To je dobra kemija."

V prihajajočem trilerju The Undoingbomo spremljali poročen par z Manhattna, ki ga igrata Nicole Kidman in Hugh Grant, ki sta vpletena v skrivnosti umor.