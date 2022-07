Julia Roberts možu: Ne morem te nehati poljubljati

Julia Roberts in Daniel Moder praznujeta dvajseto obletnico poroke. Okrogli jubilej je zvezdnica nedavno obeležila na Instagramu, kjer je objavila fotografijo, na kateri se z možem poljubljata. "Dvajset," je zapisala ob fotografiji in dodala ključnika "Ne morem se nehati smejati" in "Ne morem te nehati poljubljati".

Zakonca sta se spoznala leta 2001 na snemanju filma Mehikanka, kjer je bil Daniel zaposlen kot snemalec, Julia pa je v glavni vlogi zaigrala ob Bradu Pittu . Leto kasneje sta na igralkinem ranču v Novi Mehiki dahnila usodni da. V zakonu so se jima rodili trije otroci, 17-letna dvojčka Hazel in Phinnaeus ter 15-letni Henry .

Julia je aprila v radijski oddaji The Jess Cagle Show namignila, kako bo praznovala porcelanasto obletnico poroke. ''To leto, to poletje. Dvajset let poljubljanja Dannyja Modra,'' je odgovorila na vprašanje o prihajajočem slavju. ''Kako bosta praznovala?'' jo je nato vprašal voditelj, zvezdnica pa je izstrelila: ''S še več poljubljanja!'' V šali je dodala, da je recept za srečen zakon mnogo poljubljanja in ločena umivalnika v kopalnici.