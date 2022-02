Julia Roberts možu za rojstni dan: Ti vrtiš moj svet

Julia Roberts praznuje moževih 53 let. Zvezdnica je svojemu možu ob tej priložnosti namenila tudi objavo na družbenem omrežju Instagram , kjer je ob moževi fotografiji pripisala, da je on tisti, ki vrti njen svet. Leto starejša Robertsova in filmar imata tri skupne otroke.

"Najboljše vse. Ti si tisti, ki vrtiš moj svet," je zapisala 54-letna zvezdnica filma Erin Brockovich . Danny Moder in Robertsova sta se spoznala leta 2000 na snemanju filma Mehikanka , v katerem je glavno vlogo ob Robertsovi zaigral Brad Pitt . Poročila sta se dve leti pozneje. Zakonca sta starša 17-letnih dvojčkov Hazel Patricie in Phinnaeusa Walterja ter 14-letnega Henryja Daniela .

Zvezdnica, ki trenutno snema novo romantično komedijo Ticket To Paradise z Georgem Cloonyjem , je meseca julija na Instagramu obeležila še eno prelomnico, ki jo je praznovala skupaj z možem: 19. obletnico poroke. Takrat je delila redko skupno fotografijo, na kateri se z možem objemata na plaži, ob njej pa pripisala: "19 let. Šele začela sva."

Igralka je leta 2017 za revijo People spregovorila o svojem zakonu in razložila, kako je po tem, ko je prerasla 'nerodno fazo', končno našla svoj srečni konec: "Vsak dan, ko moj mož stopi skozi vrata, se to zdi kot ponavljajoče se sanje. Vsakič si rečem 'Vrnil se je'." Leta 2018 ga je v oddaji Extra opisala kot čudovitega človeka, s katerim uspešno usklajujeta ravnovesje med službo in družinskim življenjem. "Skupaj nama je vedno zabavno. Ko greva skupaj v službo in nazaj domov, že med vožnjo opraviva pogovor o tem, kakšen je bil najin dan. Ko prideva domov, lahko pozabiva na delo, kar je res super," je povedala o času, ko sta leta 2015 oba sodelovala pri snemanju filma Skrivnost njihovih oči.