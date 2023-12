Julia Roberts o smrti nekdanjega partnerja Matthewa Perryja: Srce parajoče

Julia Roberts je spregovorila o smrti Matthewa Perryja, s katerim se je v 90. letih sestajala. Dejala je, da ob vsaki izgubi še bolj cenimo to, kar imamo.

"Nenadna smrt kogar koli tako mladega je srce parajoča," je za Entertainment Tonight povedala oskarjeva nagrajenka Julia Roberts, ki se je s pokojnim zvezdnikom Prijateljev Matthewem Perryjem sestajala med letoma 1995 in 1996. "Mislim, da nam pomaga, da cenimo to, kar imamo, in nadaljujemo, kolikor lahko pozitivno."

icon-expand Matthew Perry in Julia Roberts sta bila med snemanjem posebne epizode Prijateljev 'Superbowl' par. FOTO: Profimedia

Matthew Perry je o zvezi z Julio Roberts spregovoril v svoji knjigi spominov Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. Zapisal je, da je bila igralka tista, ki je naredila prvi korak. Ko so ji ustvarjalci Prijateljev ponudili vlogo v posebni epizodi serije, predvajani po Super bowlu, je namreč dejala, da bo privolila zgolj, če bo zgodba njenega lika povezana s Chandlerjem Bingom, ki ga je igral Perry. Ta ji je nato napisal faks in tako se je začelo njuno več mesecev dolgo dopisovanje, ki se je kasneje razvilo v ljubezensko razmerje. Ko je Robertsova prišla na snemanje Prijateljev, sta že bila par. "Vsi so me sprejeli z odprtimi rokami kot nekakšen enkraten lik. Resnično je bilo zabavno," se je za omenjen medij snemanja spominjala Robertsova.

Perry je v knjigi med drugim zapisal, da se je kot Juliin izbranec počutil kot "kralj sveta", a je na koncu bil prav on tisti, ki je zvezo prekinil. "Razmerje z Julio Roberts je bilo na koncu zame preveč. Ves čas sem bil prepričan, da me bo pustila. Zakaj me ne bi? Nisem bil dovolj, nikoli nisem mogel biti dovolj, bil sem zlomljen, poklapan in nevšečen. Namesto da bi se soočil z neizogibno agonijo izgube, sem se razšel s čudovito in sijajno Julio Roberts."