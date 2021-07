Julia Roberts ob 19. obletnici poroke pozirala skupaj z možem

Vsem dobro poznana igralka Julia Roberts je po skoraj dveh desetletjih zakona še vedno do ušes zaljubljena v svojega moža Daniela Moderja. 53-letna zvezdnica je na Instagramu ob 19. obletnici poroke s svojimi oboževalci delila selfi s plaže, na kateri z možem v objemu pozirata. Pod fotografijo je poleg treh emotikonov srca zapisala: "19 let. To je šele začetek."