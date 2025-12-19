Naslovnica
Tuja scena

Julia Roberts objavila fotografijo brez ličil

Los Angeles, 19. 12. 2025 10.47

Avtor:
E.M.
Julia Roberts

Julia Roberts je dokazala, da ne potrebuje ličil. S svojimi sledilci je na Instagramu delila fotografijo, na kateri je pokazala svojo naravno lepoto. 58-letnica je sicer večkrat dokazala, da so leta zgolj številka. V začetku leta je poustvarila eno od svojih najbolj ikoničnih oprav, javnost pa se je strinjala, da se v 30 letih ni veliko spremenila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hollywoodska zvezdnica Julia Roberts je na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri pozira brez ličil. Sebek oziroma tako imenovani selfie je delila z namenom, da bi opozorila na dobrodelno gesto svoje prijateljice, ki je izdala knjigo, od katere ves dobiček roma v roke pomoči potrebnim.

Preberi še Julia Roberts poustvarila ikonično opravo iz devetdesetih

58-letnica je večkrat dokazala, da so leta zgolj številka. V začetku leta je poustvarila eno od svojih najbolj ikoničnih oprav, javnost pa se je strinjala, da se od devetdesetih let preteklega stoletja ni veliko spremenila. Spomnimo, ponovno je oblekla siv hlačni kostim, v katerem se je leta 1990 udeležila podelitve zlatih globusov in domov odnesla kipec za najboljšo stransko vlogo v filmu Jeklene magnolije.

julia roberts ličila selfie

Susan Boyle 'počaščena' zaradi igralčeve pohvale

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FERDO9
19. 12. 2025 11.22
Jaz bi zakonsko zahteval, da je v osebnih dokumentih vedno fotka brez vseh ličil! Ker, ko si ženska opere obraz - saj jo sploh ne moreš prepoznati..............
Odgovori
0 0
