Julia Roberts objavila fotografijo brez ličil

Hollywoodska zvezdnica Julia Roberts je na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri pozira brez ličil. Sebek oziroma tako imenovani selfie je delila z namenom, da bi opozorila na dobrodelno gesto svoje prijateljice, ki je izdala knjigo, od katere ves dobiček roma v roke pomoči potrebnim.
58-letnica je večkrat dokazala, da so leta zgolj številka. V začetku leta je poustvarila eno od svojih najbolj ikoničnih oprav, javnost pa se je strinjala, da se od devetdesetih let preteklega stoletja ni veliko spremenila. Spomnimo, ponovno je oblekla siv hlačni kostim, v katerem se je leta 1990 udeležila podelitve zlatih globusov in domov odnesla kipec za najboljšo stransko vlogo v filmu Jeklene magnolije.
