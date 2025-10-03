Svetli način
Tuja scena

Julia Roberts poustvarila ikonično opravo iz devetdesetih

New York, 03. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Julia Roberts je nedavno poustvarila ikonično opravo, v kateri se je leta 1990 udeležila podelitve zlatih globusov in domov odnesla kipec za najboljšo stransko vlogo v filmu Jeklene magnolije. Takrat je Julia sivo obleko dopolnila s klasično kravato, tri desetletja kasneje pa je izbrala nekoliko bolj vpadljiv dodatek, in sicer kravato, okrašeno s svetlikajočimi se broškami. Prav tako je nizke čevlje zamenjala za salonarje, divjo kodrasto pričesko pa za elegantno spete lase.

Hollywoodska zvezdnica Julia Roberts je nedavno gostovala v pogovorni oddaji The Late Show With Stephen Colbert, za to priložnost pa je obudila enega izmed svojih najbolj prepoznavnih videzov. Igralka je namreč poustvarila ikonično opravo iz devetdesetih, in sicer siv hlačni kostim.

Julia Roberts poustvarila ikonično opravo iz devetdesetih.
FOTO: Profimedia

57-letnica je pred 35 leti v zelo podobni opravi na podelitvi zlatih globusov prevzela svoj kipec za najboljšo stransko vlogo v filmu Jeklene magnolije. Takrat je Julia sivo obleko dopolnila s klasično kravato, tri desetletja kasneje pa je izbrala nekoliko bolj vpadljiv dodatek, in sicer kravato, okrašeno s svetlikajočimi se broškami.&nbsp;

Poleg bolj glamurozne kravate se je zvezdnica odločila za visoke pete namesto navadnih čevljev, divje kodre iz devetdesetih pa so zamenjali elegantno speti lasje. Videz je tokrat dopolnila tudi z očali. Igralka je sicer že pred časom priznala, da se kot 22-letnica ni zavedala, kako ikonična bo postala njena siva oprava. Razkrila je, da je takrat za celoten videz poskrbela sama ter dodala, da se v devetdesetih povabljenci niso tako urejali za podelitve nagrad, kot to počnejo danes.

