Julia Roberts poustvarila ikonično opravo iz devetdesetih.

Hollywoodska zvezdnica Julia Roberts je nedavno gostovala v pogovorni oddaji The Late Show With Stephen Colbert , za to priložnost pa je obudila enega izmed svojih najbolj prepoznavnih videzov. Igralka je namreč poustvarila ikonično opravo iz devetdesetih, in sicer siv hlačni kostim.

57-letnica je pred 35 leti v zelo podobni opravi na podelitvi zlatih globusov prevzela svoj kipec za najboljšo stransko vlogo v filmu Jeklene magnolije. Takrat je Julia sivo obleko dopolnila s klasično kravato, tri desetletja kasneje pa je izbrala nekoliko bolj vpadljiv dodatek, in sicer kravato, okrašeno s svetlikajočimi se broškami.

Poleg bolj glamurozne kravate se je zvezdnica odločila za visoke pete namesto navadnih čevljev, divje kodre iz devetdesetih pa so zamenjali elegantno speti lasje. Videz je tokrat dopolnila tudi z očali. Igralka je sicer že pred časom priznala, da se kot 22-letnica ni zavedala, kako ikonična bo postala njena siva oprava. Razkrila je, da je takrat za celoten videz poskrbela sama ter dodala, da se v devetdesetih povabljenci niso tako urejali za podelitve nagrad, kot to počnejo danes.