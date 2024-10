Julia Roberts razkrila simpatično podrobnost s svoje poroke

Letošnjega sprejema novih članov v Dvorano slavnih rokenrola so se udeležili številni zvezdniki, ki so predstavili umetnike, med njimi pa je bila tudi igralka Julia Roberts, ki je spregovorila o eni njej najljubših glasbenih skupin Dave Matthews. 56-letnica je med govorom razkrila tudi simpatično podrobnost s svoje poroke, ki pa je povezana prav z omenjenim bandom.

Dvorana slavnih rokenrola je bogatejša za nove člane, to so postali pop zvezdnica Cher, hip hop soul kraljica Mary J. Blige, princ teme in heavy metala Ozzy Osbourne, rokerji Foreigner, ikona soula Dionne Warwick in Dave Matthews, ki je ena najljubših skupin igralke Julie Roberts. Prav ona je bila tista, ki je predstavila sedemčlanski band, ob tem pa razkrila simpatično podrobnost s svoje poroke iz leta 2002, ko se je poročila z ameriškim filmarjem Dannyjem Moderjem.

Julia Roberts je velika oboževalka skupine Dave Matthews. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica filmov Čedno dekle, Notthing Hill in Erin Brokovich se je spomnila njunega prvega skupnega plesa pred leti in posebne pesmi, ki se je predvajala v ozadju. "Prvič sem z možem plesala na pesem skupine Dave Matthews. Zame je bila to zmagovalna kombinacija, saj sta me očarala tako mož kot ta skupina," je priznala 56-letnica, ki je poročena že 22 let.

Poudarila je, da je že vrsto let oboževalka te skupine, med govorom pa je nosila majico z njihovim logotipom. Izrazila je veliko hvaležnost, da ima to zasedbo priložnost predstaviti na enem največjih glasbenih dogodkov, in poudarila, da verjame, da si Dave Matthews zasluži biti del hrama slavnih rokenrola.

