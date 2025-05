Julia Roberts se je poslovila od psičke

"Naša Myrtle, legenda," se je od dolgoletne psičke, ki jo je v svoj dom pozdravila leta 2006, poslovila hollywoodska igralka Julia Roberts in s sledilci delila fotografijo štirinožne družinske članice, ki je igralki družbo delala kar 19 let. "Bila je definicija goreče zvestobe, tudi če mi je kdaj ukradla pico. Počivaj v miru. Mytlle, znana tudi kot Myrtle Von Mertzenberger," pa se je od psičke poslovil igralkin soprog Danny Moder.

Pod fotografijo so ji številni sledilci izrekli sožalje, oglasila a se je tudi njena stanovska kolegica Jennfier Aniston, sicer velika ljubiteljica živali, in zapisala: "Tako zelo mi je žal. Rada vas imam in vedno bom tukaj za vas." Zakonca Julia in Danny sta imela poleg psičke Myrtle še enega štirinožnega ljubljenčka Louja, ki je še vedno z družino.