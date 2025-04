Julia Roberts v družbi 17-letnega sina na premieri predstave

OGLAS

Henry Moder, 17-letni sin hollywoodske zvezdnice Julie Roberts, se je z mamo udeležil premiere nove predstave na Broadwayu in s svojo prisotnostjo pritegnil veliko pozornosti, saj se najstnik le redko pojavlja na takšnih dogodkih. Igralka in njena družina so tako podprli zvezdničinega dobrega prijatelja Georgea Clooneyja, ki je s predstavo Good Night and Good Luck debitiral na odrskih deskah.

Julia Roberts, Daniel Moder in Henry Moder FOTO: Profimedia icon-expand

Henry je pozornost pritegnil tudi z vpadljivo usnjeno jakno, kavbojkami in supergami. Pod suknjičem je nosil klasično belo srajco, njegov stil pa so mnogi takoj označili za 'retro in kul'. Julia je izbrala bolj eleganten videz in oblekla plašč, elegantne črne hlače in visoke pete.

Ponosna mati

Henry se je rodil junija 2007, Julia in Daniel pa imata tudi dvojčka Hazel in Phinnaeusa, ki sta na svet prijokala leta 2004. Njun najmlajši sin je nedavno odprl zasebni profil na Instagramu, ki mu trenutno sledi manj kot 100 ljudi – med njimi tudi Jennifer Aniston, pišejo tuji mediji.

Zvezdnica je leta 2023, potem ko sta dvojčka odšla na fakulteto, v oddaji Today Show, spregovorila o materinstvu. "Kot mati ju vedno znova sprašujem, ali sta dovolj spala in če sta zdrava. Prosim ju, da mi, ko prideta domov, pošljeta sporočilo," je razkrila Roberts in poudarila, kako zelo ceni, da ji otroci še vedno dovolijo, da je skrbna mama, brez pritoževanja.