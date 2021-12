Julia Roberts z družino uživa na plaži

Julia Roberts proste dni rada preživi s svojimi najdražjimi, še posebej med božično-novoletnimi prazniki. 54-letna igralka je tako z možem Dannyjem Modromholivudks in otroci božični večer preživela v kopalkah. Z družino se je sprehajala po plaži v Avstraliji, kjer v enodelnih kopalkah neonsko rožnate barve ni ostala neopažena in je hitro pritegnila pozornost.

Slavna zakonca sta si vzela nekaj časa zase in pobegnila stran od natrpanega urnika. Na oddihu so se jima pridružili tudi njuni trije otroci: 17-letna dvojčka Hazel in Phinnaeus ter 14-letni Henry. Julia je sončen dan izkoristila za uživanje v morskih radostih in se s svojimi najdražjimi družila na plaži. Vzela pa si je tudi trenutek za izkazovanje čustev in se privila v objem k svojemu soprogu 52-letnemu Danielu Modru, s katerim je srečno poročena od leta 2002.