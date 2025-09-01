Svetli način
Tuja scena

Julia Roberts z možem v Benetkah uživala v romantičnem večeru

Benetke, 01. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
E.K.
Julia Roberts je čas po premieri svojega novega filma v Benetkah izkoristila za romantičen zmenek z možem Dannyjem Moderjem. Na družbeno omrežje je objavila prikupno fotografijo, ki je navdušila njene številne sledilce in zvezdniške prijatelje.

Julia Roberts je delo združila z zabavo in si v Benetkah, kjer se je udeležila premiere svojega novega filma After The Hunt, vzela čas tudi za moža Dannyja Moderja, s katerim sta se odpravila na zmenek v enem izmed najbolj romantičnih mest na svetu.

Med vožnjo z vodnim taksijem se je stisnila k svojemu izbrancu, fotografija, ki je ovekovečila prikupen trenutek, pa je na družbenih omrežjih navdušila njene številne sledilce. "Benetke," je romantični fotografiji pripisala zvezdnica, ki je na fotografiji nosila enako obleko kot na rdeči preprogi filmskega festivala, njen izbranec pa je nosil temno moško obleko.

Fotografija zakoncev je navdušila tudi njune zvezdniške prijatelje, vključno z Jessico Albo, Naomi Watts in Sofio Vergaro, ki so všečkale igralčino objavo.

57-letna filmska legenda in snemalec sta se poročila julija 2002. Zvezdnika, ki sta se spoznala na snemanju filma Mehikanka, sta se štiri leta kasneje razveselila dvojčkov Phinnaeusa in Hazel, leta 2007 pa še sina Henryja Daniela.

Julia Roberts Danny Moder Igralka Benetke Filmski festival
