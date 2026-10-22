Julia Stiles o Heathu Ledgerju: Želim si, da bi ga lahko poklicala

45-letna Julia Stiles je v ameriškem šovu Dancing with the Stars skupaj s plesnim partnerjem Ezro Soso zaplesala na skladbo Can't Take My Eyes Off You Franka Vallija. Z izbiro pesmi sta obudila enega najbolj prepoznavnih prizorov iz filma 10 razlogov, zakaj te sovražim, v katerem jo je Heath Ledger zapel na šolskem stadionu.

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Plesna točka je vsebovala več poklonov priljubljenemu filmu, zaključila pa se je še posebej ganljivo. Igralka je pristopila k fotografiji, na kateri sta skupaj z Ledgerjem, in položila vrtnico na stopnice. Nato so se ji pridružili nekdanji soigralci Gabrielle Union, Joseph Gordon-Levitt, Andrew Keegan, Susan May Pratt in Larisa Oleynik, ki so se tako po več kot 25 letih znova zbrali v spomin na pokojnega igralca.

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"Oba sva čutila odgovornost, da se mu pokloniva spoštljivo, na način, ki bo pristen in iskren. Želela sva se tega lotiti zelo občutljivo," je Julia po nastopu povedala za revijo People. Dodala je, da sta s plesnim partnerjem želela ujeti tudi posebno energijo, ki jo je Ledger izžareval v znamenitem filmskem prizoru. Igralka je priznala, da jo je že pripravljanje na nastop presenetilo z močnimi čustvi. "Mislila sem, da imam dovolj distance, saj je od snemanja minilo že toliko let. A ko sem gledala posnetke iz filma, naše fotografije in poslušala naše glasove, je vse to v meni prebudilo ogromno občutkov," je povedala.

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Ob tem se je spomnila tudi pokojnega soigralca, ki je leta 2008 pri komaj 28 letih umrl zaradi nenamernega prevelikega odmerka zdravil na recept. "Z njim je bilo vse tako preprosto. Imam toliko lepih spominov, a sem tudi zelo žalostna, ker si želim, da bi ga lahko poklicala in mu rekla: 'Hej, ljudem ta film res veliko pomeni. Ustvarili smo nekaj posebnega.' Pa tega ne morem," je dejala.