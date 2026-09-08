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Julia Stiles po 25 letih razkrila skrivnost kultnega filma

Los Angeles, 08. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Julia Stiles po 25 letih razkrila skrivnost kultnega filma

Julia Stiles je po 25 letih razkrila zanimivo podrobnost iz zakulisja priljubljenega filma Prihrani zadnji ples. Čeprav je v njem upodobila nadarjeno plesalko, je 45-letna igralka zdaj pojasnila, da vseh zahtevnejših plesnih prizorov ni izvedla sama, temveč ji je pri njih pomagala dvojnica. Razkritje prihaja tik pred njenim novim plesnim izzivom, saj se bo zvezdnica preizkusila v 35. sezoni šova Dancing with the Stars.

Julia Stiles je pred začetkom nove sezone šova Dancing with the Stars razjasnila nekaj dolgoletnih zmot o svojih plesnih izkušnjah. Skupaj z Ezro Soso, profesionalnim plesalcem, s katerim bo nastopila v prihajajoči sezoni enega najbolj gledanih ameriških plesnih šovov, je v videoposnetku razkrila, koliko plesnih prizorov v filmu Prihrani zadnji ples iz leta 2001 je v resnici odplesala sama. V kultnem filmu je zaigrala Saro Johnson, nadobudno balerino, ki se po smrti mame preseli v Chicago k očetu. Igralka in 25-letni Sosa sta nato pojasnila tudi, da igralka v resnici ni izšolana plesalka. Plesala je zgolj zaradi filmske vloge, pri večini zahtevnejših plesnih prizorov v filmu Prihrani zadnji ples pa jo je nadomestila dvojnica. 45-letnica je ob tem razkrila, da vse od snemanja filma ni več plesala.

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Čeprav vseh prizorov ni izvedla sama, pa je morala za vlogo prestati intenzivne plesne priprave. O njih je spregovorila že leta 2021. "Bilo je zelo zabavno in res neverjetna priložnost, da sem lahko opravila tako intenzivne treninge in vaje koreografije. Morala sem res trdo garati, da sem prišla v formo in dosegla raven, na kateri naj bi bila Sara - oziroma vsaj delovati, kot da sem jo sposobna doseči," je povedala.

Julia Stiles in njen novi plesni partner Ezra Sosa.
Julia Stiles in njen novi plesni partner Ezra Sosa.
FOTO: Profimedia

Zanimiva je tudi zgodba o tem, kako je vlogo sploh dobila. Režiser Thomas Carter jo je namreč opazil v filmu 10 razlogov, zakaj te sovražim iz leta 1999, v katerem njen lik Kat Stratford v enem od prizorov opita pleše na mizi ob bazenu. "Videl je ta prizor in si rekel: 'Oh, imaš ritem,'" se je spominjala igralka. Nato je opravila avdicijo skupaj s Seanom Patrickom Thomasom, ki je pozneje v filmu zaigral Dereka, in vlogo tudi dobila.

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Zvezdnico zdaj čaka povsem nov plesni izziv. V 35. sezoni šova Dancing with the Stars bo nastopila z Ezro Soso, čeprav je povabilo ustvarjalcev v preteklih letih večkrat zavrnila. "Trajalo je nekaj let. Vabili so me že prejšnja leta in vsakič sem rekla: 'O moj bog, obožujem ta šov in z veseljem bi sodelovala, ampak preprosto ne morem. Ne morem,'" je povedala. Glavni razlog je bil strah. "Letos sem si rekla: 'Strah me je, da bom morda rekla da.' Čas se mi je preprosto zdel pravi in pomislila sem: 'Samo enkrat se živi,'" je priznala. Pravi, da je pred novim izzivom še vedno živčna, a verjame, da ji lahko nekaj treme tudi koristi. "Nočem, da bi me živci ovirali. Mislim, da je trema dobra, kadar te prisili, da si pozoren in osredotočen. Pomembno je le, da te ne preplavi." Igralka in njen plesni partner se tako že intenzivno pripravljata na začetek nove sezone, profesionalni plesalec pa je nad svojo partnerko navdušen. Pohvalil je predvsem njeno delovno vnemo in napredek, ki ga je opazil že po prvih dveh tednih treningov.

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