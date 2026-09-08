Julia Stiles po 25 letih razkrila skrivnost kultnega filma

Julia Stiles je pred začetkom nove sezone šova Dancing with the Stars razjasnila nekaj dolgoletnih zmot o svojih plesnih izkušnjah. Skupaj z Ezro Soso, profesionalnim plesalcem, s katerim bo nastopila v prihajajoči sezoni enega najbolj gledanih ameriških plesnih šovov, je v videoposnetku razkrila, koliko plesnih prizorov v filmu Prihrani zadnji ples iz leta 2001 je v resnici odplesala sama. V kultnem filmu je zaigrala Saro Johnson, nadobudno balerino, ki se po smrti mame preseli v Chicago k očetu. Igralka in 25-letni Sosa sta nato pojasnila tudi, da igralka v resnici ni izšolana plesalka. Plesala je zgolj zaradi filmske vloge, pri večini zahtevnejših plesnih prizorov v filmu Prihrani zadnji ples pa jo je nadomestila dvojnica. 45-letnica je ob tem razkrila, da vse od snemanja filma ni več plesala.

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Čeprav vseh prizorov ni izvedla sama, pa je morala za vlogo prestati intenzivne plesne priprave. O njih je spregovorila že leta 2021. "Bilo je zelo zabavno in res neverjetna priložnost, da sem lahko opravila tako intenzivne treninge in vaje koreografije. Morala sem res trdo garati, da sem prišla v formo in dosegla raven, na kateri naj bi bila Sara - oziroma vsaj delovati, kot da sem jo sposobna doseči," je povedala.

Julia Stiles in njen novi plesni partner Ezra Sosa. FOTO: Profimedia

Zanimiva je tudi zgodba o tem, kako je vlogo sploh dobila. Režiser Thomas Carter jo je namreč opazil v filmu 10 razlogov, zakaj te sovražim iz leta 1999, v katerem njen lik Kat Stratford v enem od prizorov opita pleše na mizi ob bazenu. "Videl je ta prizor in si rekel: 'Oh, imaš ritem,'" se je spominjala igralka. Nato je opravila avdicijo skupaj s Seanom Patrickom Thomasom, ki je pozneje v filmu zaigral Dereka, in vlogo tudi dobila.