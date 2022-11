Julian Lennon na letališču srečal Paula McCartneyja: Kakšne so možnosti?

Naključja se dogajajo tudi zvezdnikom. Pred dnevi sta se tako na letališču srečala Julian Lennon in Paul McCartney, 59-letni sin pokojnega Beatla Johna Lennona in njegov 'stric'. Kot je na družbenem omrežju zapisal Julian, sta se glasbenika srečala po sreči, drug drugega pa sta se oba razveselila.

Sin pokojnega Beatla Johna Lennona, Julian Lennon, je pred dnevi doživel lepo presenečenje, ko se je na letališču po naključju srečal s 'stricem' Paulom McCartneyjem. 59-letnik je srečanje z legendarnim glasbenikom obeležil tudi na družbenem omrežju Twitter, kjer je objavil tudi njuno fotografijo.

icon-expand Julian Lennon in Paul McCartney obeležila srečanje na letališču. FOTO: Twitter

"Čudovito, koga vse lahko srečaš na letališču! Nikogar drugega kot strica Paula. Kako lepo in kakšne so možnosti. Hvaležen," je ob črno-belih fotografijah zapisal Lennon. Na eni izmed fotografij sta Julian in Paul, na drugi pa je Paul, ki na ekrenu telefona s prstom kaže na predvajalnik, na katerem se vrti Julianov sedmi studijski album.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mlajši Lennon je ploščo, ki nosi naslov Jude, izdal septembra, nalovnica albuma pa je Julianova fotografija iz otroštva, na kateri nosi belo srajco in se ozira čez ramo. 59-letnik je svoj najnovejši glasbeni izdelek poimenoval po hitu skupine The Beatles, ki ga je McCartney napisal za 5-letnega Juliana, ko sta se njegova starša ločila. Kot je meseca aprila v enem izmed intervjujev razkril Lennon, ima do pesmi Hey Jude mešane občutke: "Hvaležen sem Paulu, da jo je napisal in vanjo izlil nekaj upanja za prihodnost. Njena slabost pa je, da je to grenak opomin na to, kar se je potem v resnici zgodilo, ločitev."