Julian Sands v intervjuju pred smrtjo: V gorah lahko najdeš posmrtne ostanke

Smrt igralca Juliana Sandsa je potrjena dober teden dni, pa se je v javnosti že pojavil eden od zadnjih intervjujev, ki jih je imel Anglež pred smrtjo. V njem je iskreno spregovoril o svoji ljubezni do pohodništva in alpinizma, a tudi o strahovih, ki mu jih vzbujajo gorovja. "V gorah sem že večkrat našel grozljive stvari," je povedal.

"Ko najdeš človeške ostanke, je to srhljivo. Takrat veš, da si na mestu, kjer je veliko ljudi izgubilo življenje, pa naj bo to na Eigerju ali v Andih," je nekaj mesecev, preden je 13. januarja izginil v gorovju San Bernardino, povedal zvezdnik med gostovanjem na Radiu Times. "To ni nujno nadnaravno, po mojem mnenju je to še preveč naravno," je še dodal in s tem želel poudariti moč narave.

Sands je bil izkušen plezalec, ki je imel v gorah veliko izkušenj, v enem od intervjujev pa je med drugim zavrnil namigovanja, da je za tovrstne podvige prestar. "Nisem prestar, sem pa svoje načrt prilagodil, saj so vremenske razmere nekatere stene naredile zelo nestabilne. Če se nimaš želje osredotočiti samo na plezanje in če nisi absolutno predan, postane veliko bolj nevarno," je priznal o gorskih nevarnostih, a obenem dodal, da je zanj to vedno osupljiva izkušnja.