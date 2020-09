Julianne Hough in Brooks Laich bosta ljubezni dala še eno priložnost

Čeprav sta igralka in plesalka Julianne Hough in hokejist Brooks Laich spomladi sporočila, da se po skoraj treh letih zakona ločujeta, sta se odločila, da dasta ljubezni še eno priložnost. Bodo čustva dovolj močna, da rešita zakon?

icon-expand Julianne Hough in Brooks Laich nista obupala nad ljubeznijo. FOTO: AP

Igralka in plesalka Julianne Hough, s katero je v preteklosti sodelovala tudi naša izjemna slovenska plesalka Nika Kljun, in hokejist Brooks Laich bosta poskušala popraviti njuno skrhano zakonsko zvezo. Čeprav sta se spomladi razšla, pa zdaj, kot kaže, še nista pripravljena, da si rečete za vedno zbogom. "Julianne in Brooks želita poskusiti, da bi stvari delovale. Njuni bližnji prijatelji vidijo, da je ta čas zelo pozitiven zanju," je vir povedal za Entertainment Tonight (ET). Zaradi govoric in ugibanj, da skušata znova obuditi svojo romanco, je vir še povedal, da par "upa na popolno spravo". Potem ko sta se Julianne in Brooks maja razšla, sta ostala v prijateljskih odnosih in sta se po tem še družila. Razhod sta naznanila kmalu, potem ko sta se odločila, da bosta med karanteno zaradi pandemije covida-19 živela ločeno, in sicer je Julianne karanteno preživljala v Los Angelesu, medtem ko je bil Brooks v ameriški zvezni državi Idaho.

"Pogrešala sta se in oba sta ugotovila, da sta drug drugega jemala za nekaj samoumevnega," pravi vir in dodaja, da "si prizadevata biti odprta in spoštljiva drug do drugega". Zakonca so nazadnje videli skupaj v javnosti avgusta, ko sta zapuščala italijansko restavracijo in si vzela kavo za seboj. Med drugim pa sta skupaj preživela prejšnji konec tedna, saj so ju izdale objave v Instagramovi zgodbi.

icon-expand Spomladi sta sporočila, da se razhajata, a sta si vmes premislila. FOTO: Profimedia

Vir je za ETšepovedal, da sta prvotno ohranila stike z mislijo, da bosta še naprej ostala prijatelja. V zadnjem času sta preživela skupaj nekaj več časa in si želita, da bi znova vzpostavila trden odnos. Kar se tiče njunega razhoda, pa je vir razkril: "Trenutno je eden njunih glavnih izzivov ta, da je Brooks že pripravljen na družino, Julianne pa še ne." Govorice o spravi so se začele že julija, ko je slavna plesalka moža povabila na zabavo ob bazenu ob praznovanju njenega 32. rojstnega dne. 32-letna plesalka in 37-letni hokejist sta po enem letu in pol razmerja zaroko sporočila avgusta 2015, do oltarja pa sta se sprehodila julija 2017. Ugibanja, ali bo njun zakon razpadel, pa so se začela pojavljati, ko so njuni oboževalci opazili, da Julianne ne nosi več poročnega prstana. "Že nekaj mesecev imata težave," je nekaj dni po novem letu vir blizu zakoncev povedal za People. "Ona je zelo samostojna in svobodnega duha, kar pa je težko za Brooksa in njun zakon," je še dodal.