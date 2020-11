Julianne Hough pet mesecev po razhodu vložila zahtevo za ločitev

"Julianne in Brooks želita poskusiti doseči, da bi stvari delovale. Njuni bližnji prijatelji vidijo, da je ta čas zelo pozitiven zanju, " je vir septembra povedal za Entertainment Tonight (ET) . Pojavile so se govorie in ugibanja, da skuša par znova obuditi svojo romanco, vir pa je povedal še, da par " upa na popolno spravo ".

"Poskušala sta rešiti težave, toda Julianne je ugotovila, da je srečnejša, če ima svojo svobodo," je povedal vir za People. "Brooks ji jo je poskušal dati, vendar je tudi on dosegel svojo mejo."

32-letna plesalka in 37-letni hokejist sta avgusta 2015 skupnem letu in pol sporočila novico o zaroki, do oltarja pa sta se sprehodila julija 2017. Ugibanja, ali bo njun zakon razpadel, so se začela pojavljati, ko so njuni oboževalci opazili, da Julianne ne nosi več poročnega prstana. Od takrat dalje so bili v njuni zvezi številni vzponi in padci.