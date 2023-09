Julianne Hough predstavila svojo psičko Sunny: Popolna si

Igralka je v svoji Instagramovi zgodbi nadaljevala z ljubeznijo do svojega novega ljubljenčka in delila še en posnetek, ki mu je pripisala: "Zdaj, ko se je Sunny pojavila v medijih ... se pripravite, da vas bo preplavila s krasnimi vsebinami." Ko je Julianne posnela Sunny in jo stiskala v naročju, ji je zašepetala: "Popolna si. Rada te imam. Tako zelo te imam rada." To je psička očitno vzela kot iztočnico, da začne lizati svojo lastnico po celotnem obrazu. "Ti si moj sonček, moja mala Sunny punčka," je rekla Houghova, psička pa je močno zazehala in zakopala obraz pod njeno roko. Igralka in plesalka, ki se je februarja 2022 po petih letih zakona dokončno ločila od nekdanjega NHL-ovca Brooksa Laicha , je na videoposnetku komajda zadrževala čustva do svoje ljubke psičke Sunny.

Nekateri oboževalci so ugibali, kakšne pasme bi lahko bila Sunny. "Sunny je videti kot jazbečar," je zapisal en oboževalec, drugi pa je odgovoril: "Sunny je videti kot španjel oz. Karlov kavalir, kar je vrsta psa, ki ga je imela v preteklosti." Njena dva španjela sta poginila 28. septembra 2019. Zvezdnica je novico objavila na Instagramu in se zahvalila svojima psičkama, da sta ji skozi leta prinašali toliko ljubezni. "Čista ljubezen je resnična, pri nas je obstajala. Moje srce se je razširilo in začutilo resnico o tem, kaj je mogoče. Večno sem hvaležna. Hvala za vajino ljubezen. Hvala, ker sta bili moja otroka, moji hčerki. Hvala, da sta me izbrali. Hvala, ker sta me naučili biti vajina mama. Hvala, ker sta mi dovolili deliti in prejemati ljubezen. Hvala za vajine poljube. Hvala za vajine blagoslove vsako minuto vsakega dne. Hvala za vajine duše. Hvala, ker sta me varovali. Hvala, ker sta mi dovolili, da vaju zaščitim. Hvala, ker ščitita druga drugo," je sovoditeljica šova Zvezde plešejo zapisala pod objavo in dodala: "Hvala za brezčasne spomine. Hvala za vajino čarovnijo. Hvala, ker sta najbolj dosledni in konstantni bitji v mojem življenju. Hvala, ker sta. Hvala, ker ste moji skrbnici na tej zemlji in še toliko bolj zdaj."